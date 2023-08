Corpo de segurança desaparecido em São Gabriel da Palha é encontrado

Foi confirmado pela Polícia Civil que o corpo encontrado no último domingo (13), em uma área rural, na saída de São Gabriel da Palha é do segurança Denilson Lorenzoni Júnior, de 19 anos.

Segundo a Polícia Civil a perícia foi acionada na tarde do último domingo por volta das 16h35, para uma ocorrência de encontro de cadáver e no exame foi constatado que a vítima possuía duas perfurações de arma de fogo.

O corpo da vítima de 19 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela PC.



Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.