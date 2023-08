Deputado articula expansão de programa de crédito para municípios no ES

O deputado federal Evair de Melo (Progressistas) tem se empenhado em promover o crescimento econômico do Espírito Santo e impulsionar o empreendedorismo em todas as regiões do estado. Com esse objetivo, o parlamentar enviou um importante pedido ao presidente do Banco do Nordeste no Brasil, Paulo Câmara, para que o programa Crediamigo seja estendido a todos os municípios capixabas.

O Crediamigo, reconhecido como um dos melhores programas de microcrédito produtivo e orientado do país, já vem impulsionando o desenvolvimento de diversas atividades empreendedoras nos municípios capixabas pertencentes à região da SUDENE. E neste contexto, o deputado entende que ampliar os benefícios desse programa para todo o estado contribuirá ainda mais para o desenvolvimento socioeconômico dos empreendedores e empreendedoras locais.

O programa Crediamigo atende tanto empreendedores individuais quanto grupos solidários que atuam nos setores informal e formal da economia. Com segmentos que abrangem indústrias, comércio e serviços, o programa visa oferecer acesso facilitado ao crédito, acompanhado de orientação financeira para garantir o sucesso dos negócios.

Ao destacar a importância da expansão do Crediamigo, Evair de Melo ressaltou como essa iniciativa fortalecerá diversos setores no estado. “Com a ampliação do programa Crediamigo para todos os municípios do Espírito Santo, será possível impulsionar ainda mais os pequenos negócios locais, como marcenarias, padarias, mercadinhos, salões de beleza, entre outros. Isso trará benefícios significativos para a economia local, estimulando a geração de emprego e renda”, destacou o parlamentar.

Dentre as vantagens oferecidas pelo programa, estão a abertura de conta corrente gratuita, créditos escalonados e crescentes com juros baixos, liberação rápida do empréstimo em até sete dias úteis e atendimento personalizado por meio de agentes de microcrédito. Além disso, os empreendedores terão acesso a orientação empresarial, o que contribuirá para a gestão sustentável e eficiente de seus empreendimentos.

Para ter acesso ao microcrédito do Crediamigo, é necessário ser maior de idade, possuir ou desejar iniciar uma atividade comercial e ter faturamento de até R$ 360 mil ao ano. O programa oferece opções de crédito em grupo ou individual, sendo que, no caso do crédito em grupo, a garantia é solidária entre os membros do grupo, enquanto no crédito individual é necessária a garantia de coobrigado.

A iniciativa do deputado Evair de Melo tem o potencial de trazer inúmeros benefícios para o Espírito Santo, incentivando o empreendedorismo em todas as suas regiões e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado. Nos próximos dias, o parlamentar irá se reunir com o superintendente estadual do BNB no Espírito Santo, Lourenzo de Oliveira, para tratar sobre o tema.

“Com produtos e serviços de microfinanças de fácil acesso, o Crediamigo certamente será um importante aliado para impulsionar o crescimento dos pequenos negócios e, consequentemente, a qualidade de vida da população capixaba. Precisamos pensar à frente e em todos”, finalizou.