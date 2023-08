Deputado destina emenda de R$ 4 milhões para hospital no ES

O deputado federal, Paulo Foletto, garantiu, através de emenda parlamentar, o repasse de R$ 4 milhões para o Hospital Maternidade São José, em Colatina.

O investimento é fruto de uma gestão que prioriza a saúde e qualidade no atendimento à população. “Muitas melhorias já foram realizadas, e fico feliz em poder contribuir com essa área tão essencial e importante para os colatineses, ajudando a garantir um atendimento melhor para quem mais precisa”, disse Foletto.

Recentemente Foletto participou da entrega do novo Centro Cirúrgico do HMSJ, uma obra do projeto de expansão que amplia os leitos cirúrgicos e possibilita um atendimento mais ágil e humanizado a toda comunidade.