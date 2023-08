Deputado propõe medidas para combate a obesidade infantil no ES

Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Projeto de Lei, que institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil. A iniciativa, de Nº 214/2023, é de autoria do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União).

“Isso é uma doença silenciosa. É importante termos políticas definidas para prevenção e combate à obesidade infantil, porque ela está ligada a uma questão que atinge algumas das principais doenças no futuro, como hipertensão, diabetes e câncer”, explica o parlamentar.

Dados divulgados pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, apontam que 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Precisamos cuidar de nossas crianças e enfrentar essa questão desde a menor idade!”, afirma Dr. Bruno Resende.

