Dia D: Vila Velha quer vacinar cinco mil pessoas neste sábado (2)

Vila Velha se junta às demais cidades do Espírito Santo no Dia D de vacinação, neste sábado (2). Para isso, as equipes de imunização vão atuar em cinco pontos na cidade, aplicando todas as vacinas de rotina, exceto a BCG, sem necessidade de agendamento. A meta é vacinar cinco mil pessoas.



O Dia D da vacinação é quando há ampla mobilização com o intuito de imunizar o maior número possível de pessoas. É uma das estratégias adotadas para alcançar o público em massa. Em Vila Velha, os postos de vacinação estarão nos seguintes bairros: Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica, Ibes, Santa Rita e Terra Vermelha.



Mas, em Vila Velha, a mobilização é diária para levar a vacina até a população. As equipes de imunização percorrem escolas, feiras, supermercados e até presídios. E essas estratégias surtem efeitos positivos, já que a cidade figura entre as com maior índice de vacinação no Espírito Santo.



A secretária de Saúde, Cátia Lisboa, defende que o objetivo da equipe de imunização é vacinar toda a população. “Não medimos esforços para atingir essa meta, e para isso todas as semanas abrimos agendamento para milhares de vagas, além das ações que acontecem por demanda espontânea durante a semana e até aos sábados. A pessoa vacinada protege a si mesma e também contribui para a prevenção e controle de doenças infecciosas em toda a comunidade”.



Sobre as vacinas



No Dia D vão ser ofertadas todas as vacinas necessárias para completar o esquema vacinal de crianças, adolescentes e adultos, exceto a BCG.



Inclusive, no Dia D, a vacina meningocócica ACWY, popularmente chamada de vacina meningite ACWY, vai ser disponibilizada ao público de 11 a 29 anos, já que, temporariamente, o Governo do Estado ampliou a oferta para esta faixa etária.



Confira algumas das vacinas que vão ser ofertadas no Dia D e as suas indicações:



Hepatite B: previne infecção do fígado (hepatite) causada pelo vírus da hepatite B. São três doses, sendo a segunda dose um mês após a primeira; e a terceira, seis meses após a primeira dose.



Antitetânica: evita o tétano, uma doença potencialmente fatal. São três doses iniciais: a segunda deve ser tomada dois meses após a primeira, e a terceira, dois meses após a segunda. Após, a indicação é uma dose a cada dez anos, por toda a vida.

Febre amarela: dose única até 59 anos. Quem recebeu uma dose da vacina antes de completar cinco anos, deve fazer a dose de reforço.



Tríplice viral: previne o sarampo, a caxumba e a rubéola. Pessoas não vacinadas devem tomar duas doses até 29 anos e uma dose de 30 a 50 anos.



Influenza (gripe): a recomendação é de uma dose anual.



Covid-19: o esquema vacinal é composto por duas doses (1ª dose + 2ª dose) e reforço com vacina Bivalente.



Serviço:

Dia D de vacinação em Vila Velha

Locais:

– Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa), das 11 às 18h

– Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica (Rua Itaibaia, s/n), das 8 às 16h

– Unidade de Saúde do Ibes (Praça Assis Chateubriand, s/n), das 8 às 16h

– Unidade de Saúde de Terra Vermelha (Rua Alameda, nº 22), das 8h às 16h

– UMEF Prof Jorge Anizio Borjaille (Av. Fernando Antônio da Silveira, 98 – Santa Rita), das 8h às 16h