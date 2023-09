Dia do nutricionista: saiba quais os alimentos que parecem vilões, mas não são

No cenário da alimentação saudável, muitas vezes quem está em busca de mudar os seus hábitos se depara com alimentos que são rotulados como vilões da dieta. Porém, a verdade é que nem tudo é o que parece e muitos deles, se consumidos com cautela, podem, inclusive, ajudar na busca por mais saúde e qualidade de vida.

É o que conta a nutricionista da Unimed Sul Capixaba, Adriana Sarzedas: “É preciso desmistificar alguns desses alimentos e explorar como eles podem fazer parte de uma dieta equilibrada. Alguns podem passar de vilões a mocinhos e até ajudar no processo de mudança de hábitos. Comer algo que você gosta em pequena porção de vez em quando não vai estragar o seu planejamento. Afinal, não é a exceção que prejudica, é o exagero”, conta.

Segundo ela, os estudos sobre nutrição estão em constante evolução e os profissionais da área têm o papel fundamental de orientar as escolhas alimentares de forma embasada, considerando as necessidades individuais de cada pessoa. Nesta quinta-feira, dia 31, é comemorado o Dia do Nutricionista, e a data reforça a importância de adotar condutas com base em consultoria com profissionais da área, para buscar mais saúde e qualidade de vida.

“Água com gás, por exemplo, frequentemente é vista como um vilão, por conta do gás carbônico e a possível influência na saúde dos ossos. No entanto, a água com gás pode ser uma alternativa refrescante e sem calorias para quem busca diversificar a hidratação, basta consumir com moderação”, explica.

Outro alimento muitas vezes excluído do dia a dia é o arroz, por conta do alto teor de carboidratos. Muitas pessoas evitam consumi-lo para evitar ganhar peso. No entanto, o arroz é uma excelente fonte de energia e pode fazer parte de uma dieta equilibrada, desde que seja consumido nas porções adequadas e combinado com outras fontes de nutrientes.

O azeite de oliva é outro clássico exemplo de alimento que pode ser visto como vilão devido ao seu teor calórico, mas que traz benefícios substanciais para a saúde. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele é associado à redução de risco para doenças cardiovasculares e, segundo Adriana, o segredo está em utilizá-lo com moderação e optar por versões de boa qualidade.

“Quando o assunto é macarrão, a preocupação geralmente gira em torno das calorias e do carboidrato. No entanto, o macarrão pode ser uma fonte satisfatória de energia, especialmente se for escolhido um tipo integral, que é rico em fibras. O consumo deve levar em conta o equilíbrio na porção e a combinação com vegetais e proteínas magras”, recomenda a nutricionista.

Ela conta que a dieta prescrita no Hospital Unimed para pacientes que ficam internados também faz uso de alguns desses alimentos que são vistos como vilões da boa alimentação, já que são ofertados em quantidades porcionadas e em equilíbrio. No local há a possibilidade de escolha dos cardápios, por meio da assistente virtual Isa Concierge, e Adriana conta que às vezes os pacientes se surpreendem com opções que achavam ser impossíveis diante de uma dieta balanceada e equilibrada.

“Dentro dos critérios clínicos do paciente, existem opções muito saborosas e saudáveis. Não oferecemos quantidade de gordura exagerada ou fritura nas apresentações e fazemos redução do sal, mas a comida conta com temperos naturais que dão muito sabor aos alimentos. Com isso, muitas vezes, mesmo quando o paciente está com a condição clínica menos favorável, ele tem vontade de comer um pouquinho, porque ela é saborosa e ele pode escolher o que comer”, conta.