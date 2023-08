Direitos das pessoas com transtornos viram alvo de debate em Cachoeiro

Na próxima quinta-feira (31), acontece em Cachoeiro de Itapemirim, o encontro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtornos Neurobiológicos. O evento, aberto ao público, será realizado, a partir das 17h, na Câmara Municipal.

A Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ales), tem o objetivo de debater e propor projetos que incentivam as ações em defesa dos direitos dos cidadãos que se enquadram nos grupos. Dentre eles, estão pessoas do Transtorno do Espectro Autista (Tea), do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (Tdah), do Transtorno Opositivo Desafiador (Tod), Dislexia, entre outros.

“Todos estão convidados para esse debate. É um momento muito importante da participação dos cidadãos e das instituições públicas ou privada envolvida no tema, para oferecermos inclusão, acessibilidade e suporte as pessoas com transtornos neurobiológicos,” comenta o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtornos Neurobiológicosna na Ales, Allan Ferreira (Podemos).