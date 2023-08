Diretores da Rede Estadual participam de Seminário de Gestão em Vitória

Na próxima quarta-feira (23) a Secretaria da Educação (Sedu) realizará o “Seminário de Gestão Escolar – Avaliações educacionais: o papel do diretor no monitoramento e na promoção da aprendizagem”. O evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória, a partir das 13h30.

Na programação, há palestras do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, e do professor e filósofo Leandro Karnal.

Direcionado a 700 profissionais de educação da Rede Estadual de ensino, entre diretores escolares, técnicos das regionais e membros do órgão central da Secretaria, o encontro tem como objetivo abordar as características e as propriedades das avaliações educacionais, seus usos pedagógicos e sua contribuição para as melhorias da gestão, de modo a alcançar melhores resultados educacionais entre os estudantes no contexto do pós-pandemia.

Serviço

Seminário de Gestão Escolar

Dia: 23/08 (quarta-feira)

Horário: a partir das 13h30

Local: Centro de Convenções de Vitória – Rua Constante Sodré, 157 – Santa Lúcia – Vitória