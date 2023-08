Diretores da Rede Estadual participam de Seminário de Gestão

O Governo do Estado realizou na última quarta-feira(23), o “Seminário de Gestão Escolar – Avaliações educacionais: o papel do diretor no monitoramento e na promoção da aprendizagem”. O encontro realizado em Vitória reuniu profissionais de educação da Rede Estadual de ensino, diretores escolares, técnicos das regionais e integrantes da Secretaria. O governador Renato Casagrande participou da abertura do evento.

“Minha presença aqui é para me colocar à disposição, porque quando um governador está presente, mesmo que não tenha conhecimento amplo no assunto, como vocês têm, deixamos claro que a Educação está no centro do nosso projeto de governo. Vocês podem contar comigo e eu conto com vocês para que possamos formar um projeto coletivo para que todas as nossas escolas, e não apenas algumas, sejam de excelente qualidade. Vamos seguir fazendo investimentos e dando condições para que a gente possa conquistar cada vez mais bons resultados”, disse Casagrande.

O seminário teve como objetivo abordar as características e as propriedades das avaliações educacionais, seus usos pedagógicos e sua contribuição para as melhorias da gestão, de modo a alcançar melhores resultados educacionais entre os estudantes no contexto do pós-pandemia.

“Os efeitos da pandemia na educação estão muito presentes. Por isso, precisamos, neste ano, que é um ano de avaliação, de nos mobilizarmos com o objetivo de que nossos alunos continuem tendo qualidade na aprendizagem. Esse esforço é coletivo no ambiente escolar. Contamos muito com vocês profissionais, durante esse processo de realização das avaliações. Todos podem agregar nesse sentido para a Rede Estadual. Que tenhamos neste momento, durante o seminário, uma oportunidade de socializar e crescer juntos”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Para o superintendente-executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, o seminário evidencia a relevância do protagonismo do gestor na garantia de melhores resultados educacionais. “Diversos estudos internacionais comprovam os impactos positivos da gestão de qualidade e do papel exercido pelo diretor e pela diretora de escola na aprendizagem dos estudantes. Em um contexto extremamente desafiador como este que estamos vivendo, avançar na garantia de uma educação de qualidade, com equidade, passa, necessariamente, pela mobilização e corresponsabilização de todos os profissionais de educação”, pontuou.

O seminário teve ainda como foco o papel dos gestores no preparo e na mobilização dos estudantes para as avaliações educacionais marcadas para o segundo semestre deste ano letivo. São elas: Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na programação do evento, os gestores das unidades de ensino da Rede Estadual tiveram a oportunidade de conferir palestras do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); Manuel Palácios, que falou sobre o tema “SAEB e IDEB: Instrumentos, procedimentos e análises”; do professor e filósofo Leandro Karnal, com palestra sobre “Eficiência, ética e comprometimento: o papel da gestão escolar para o atingimento das metas institucionais” e da professora da UNIRIO e membro do Centro de Pesquisa Transdisciplinar em Educação (CPTE), Ana Cristina de Oliveira Prado, que abordou o tema “Práticas de Gestão, Liderança Educativa e Qualidade da Educação”.