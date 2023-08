Disque-denúncia: Polícia apreende submetralhadora e drogas no ES

Policiais militares da 13ª Companhia Independente apreenderam uma arma, drogas, um rádio comunicador e uma balança de precisão na manhã desta sexta-feira (04), no bairro Barramares, Vila Velha. Ninguém foi detido.

A equipe recebeu a informação, via Disque-Denúncia (181), de que uma residência era utilizada por um indivíduo para armazenar entorpecentes. Juntamente com o Serviço Reservado da Unidade, os policiais foram ao local e encontraram o imóvel indicado, porém com sinais de abandono.

Durante as buscas, as equipes encontraram na casa uma submetralhadora semi-industrial, 40 munições calibre 380, quatro tabletes de maconha pesando aproximadamente um quilo cada, 172 pinos de cocaína, 120 buchas de maconha, 34 pedras de crack, quatro unidades de haxixe, um rádio comunicador e uma balança de precisão.

Todo o material foi entregue na Delegacia Regional do município.