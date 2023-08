Divulgado boletim das finais dos Jogos na Rede de Colatina e Guaçuí

Na última segunda-feira (14) a Secretaria da Educação divulgou os boletins das finais regionais de Colatina e Guaçuí da competição Jogos na Rede. Cerca de 1.600 alunos de 40 escolar competiram nas modalidades futsal, vôlei, basquete, handebol e xadrez, nas categorias feminino e masculino.

“Os Jogos Na Rede foram muito bem recebidos por toda comunidade local, tivemos um grande envolvimento da comunidade escolar durante a realização do evento. Participaram dos Jogos Na Rede 10 dos 12 municípios que compõem a regional”, disse Guilherme Gomes, que faz parte da Coordenação Central dos Jogos na Rede da Sedu.

As finais entre os campeões de cada polo serão realizadas de 08 a 14 de dezembro, no Sesc de Guarapari. Os Jogos Escolares na Rede Estadual têm como objetivo possibilitar aos estudantes das escolas de Ensino Médio a prática de jogos e atividades esportivas e culturais, numa perspectiva da cultura corporal do movimento, visando à formação para a cidadania e tendo em vista a necessidade de ampliar e sistematizar os conhecimentos sobre os esportes para além dos aspectos técnicos e táticos.

Confira a lista dos classificados abaixo:

Colatina – AQUI

Guaçuí – AQUI