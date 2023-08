Dois homens são assassinados a tiros no mesmo bairro, em Cachoeiro

Dois homens foram assassinados, na madrugada do último sábado (12), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. Os crimes não tem relação entre si.

O primeiro ocorreu próximo ao Condomínio Otílio Roncetti. Raphael Bryan foi morto por disparo de arma de fogo. Ele era de Atílio Vivacqua e estava foragido da polícia, acusado de pelo menos três homicídios.

O segundo caso ocorreu em outra rua do bairro, onde acontecia uma festa clandestina. Sidney Silva Campos foi morto após um homem dentro de um carro disparar vários tiros de metralhadora. Uma pessoa ficou ferida. Sidney tinha passagens na polícia por tráfico de drogas.

Ambos os corpos, a pós perícia e constatação de óbito pela equipe do Samu, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), necropsiados e liberados para sepultamento. Nenhum suspeito de autoria dos crimes foi apontado ou preso até o momento.

A Polícia Civil informa que os casos seguirão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado