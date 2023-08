Dr. Bruno se reúne com Ricardo Ferraço para debater ações no Sul do ES

O deputado estadual Dr. Bruno Resende, presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba, esteve nesta segunda-feira (21) com o vice-governador Ricardo Ferraço, para falar sobre a atuação da frente parlamentar e as suas recentes indicações legislativas para fortalecer o Sul.

O deputado protocolou na Assembleia Legislativa duas indicações: a Indicação 1761/23 requer que o governo do Estado se empenhe junto à Vale, para a construção do ramal ferroviário da EF-118, ligando Cariacica a Presidente Kennedy, impulsionando o Porto Central.

Já a Indicação 2197/23 propõe que a reforma do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim seja incluída no Plano Nacional Aeroviário, para que o governo federal também invista na obra. O Estado já anunciou que pretende fazer investimentos na modernização do terminal, mas deverá também buscar recursos federais.

O vice-governador recebeu de forma positiva as sugestões do deputado.

“É uma ótima notícia essa constituição de uma frente parlamentar em favor do desenvolvimento do Sul do Estado. Por certo, nós vamos somar esforços para buscar prosperidade, geração de emprego e oportunidades para nossos irmãos do Sul”, disse Ricardo Ferraço.

Dr. Bruno também convidou o vice-governador para a reunião da Frente Parlamentar, que deverá se realizar nas próximas semanas, em Cachoeiro de Itapemirim, em data ainda a ser definida.

O deputado está se mobilizando junto ao setor produtivo do Sul, para avaliar os gargalos na infraestrutura regional e produzir um planejamento estratégico, para melhorar a competitividade do Sul Capixaba e viabilizar a atração de novos investimentos, gerando mais oportunidades de emprego e renda.