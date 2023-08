Drogasil pode gerar cerca de 600 novos empregos no ES

A rede de farmácias Drogasil decidiu investir ainda mais no Espírito Santo. De acordo com o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Ferraço, o grupo vai implantar um novo Centro de Distribuição no Estado, mais precisamente em Viana.

“Anunciando mais um importante investimento que poderá gerar até 600 colaboradores adicionais aos 1.200 colaboradores. Então é uma perspectiva aí de quase 2.000 empregos gerados aqui no Espírito Santo, com investimento da ordem de R$ 60 milhões inicialmente. Então, é com muita alegria que o Desenvolvimento ES anuncia mais esse importante empreendimento”, explicou.

A Drogasil já conta com 60 lojas em terras capixabas e um histórico de valorização da mão de obra local.

“E eles priorizam valorizar a mão de obra local, o colaborador local, a capixaba, o capixaba. Eles consideram muito o tema da diversidade também para as suas colaboradoras, para os seus colaboradores”, ressaltou Ferraço.