Dupla some na mesma praia em que namorados morreram em Guarapari

Na madrugada da última terça-feira (03), por volta das 3h, outras duas pessoas entraram no mar e desapareceram próximos de onde outro casal de Minas teria se afogado recentemente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por pessoas que passavam no local e a viram a cena. Umm homem entrou no mar, desapareceu, e o outro, com o intuito de salvá-lo, entrou também, mas acabou sendo levado pela água.

Bombeiros tentaram realizar buscas pelos desaparecidos ainda durante a madrugada, mas, devido escuridão, não conseguiram encontrar nada. Já durante a manhã, as buscas pelas vítimas foram iniciadas, de forma superficial, sem o uso de embarcações por ser uma área com fortes correntezas.

Em nota perícia da Polícia Civil foi acionada ainda na tarde da última terça-feira (02), por volta das 15h15, para uma ocorrência. Pessoas que passeavam pelo local, encontraram um cadáver, vitíma de possível afogamento, na Praia do Riacho, na região do Lameirão, em Guarapari.

O corpo da vítima, um homem, não apresentava sinais de violência e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As buscas pela outra vítima desaparecida continuam em andamento”, destacou a corporação.