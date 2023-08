Edgard Pinheiro anima noite de sexta-feira (1) na praça de Itaoca

O mês de setembro começa com show de samba no distrito de Itaoca, em Cachoeiro. Nesta sexta (1), Edgar Pinheiro convida o grupo Fina Raiz para o projeto “Sextou na Praça”, que começa às 19h30, na pracinha local, e tem entrada franca.

No repertório, eles prometem incluir estilos variados: samba, sambas-enredos e clássicos da Música Popular Brasileira, que fizeram sucesso nas vozes de Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Alcione, Paulinho da Vila, Mamonas Assassinas, Benito de Paula e Ivete Sangalo.

O “Sextou na Praça” é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) que tem levado shows gratuitos, quinzenalmente, às sextas, para as praças de bairros e distritos, como forma de democratizar o acesso à produção cultural de artistas locais. O projeto começou em 2022, com apresentações de variados estilos, incluindo chorinho, bossa nova, pagode e samba raiz.

