EDP inaugura subestação de energia em Santa Teresa

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, inaugurou nesta quarta-feira (30), a Subestação Caldeirão, localizada na cidade de Santa Teresa. Com investimento de R$ 6,3 milhões, o empreendimento beneficiará 4,8 mil habitantes dos municípios de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Itarana, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região Central-Serrana do Estado.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, do vice-presidente de Distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, e do diretor da EDP, Fernando Saliba, entre outras autoridades.

A nova subestação possui 2,7 mil metros quadrados de área construída, localizada na região de Alto Caldeirão, e apresenta dois níveis de tensão (69/13,2 kV), um transformador de 6,67 MVA, distribuídos em dois alimentadores de média tensão, que oferecem uma maior confiabilidade e qualidade no atendimento a população. A infraestrutura eleva a capacidade do sistema energético e somará as outras 109 subestações que compõem a rede de distribuição da EDP.

“Com o investimento na nova subestação, a EDP fortalece a base da infraestrutura de distribuição local, impulsionando o avanço econômico do Estado. Isso se traduz na elevação dos padrões de qualidade no fornecimento de energia, respaldados por sólidas normas técnicas e de segurança”, declara o vice-presidente de Distribuição da EDP, Dyogenes Rosi

A unidade é 100% digitalizada e conta com moderno sistema de automação e supervisão. Toda a sua iluminação é composta por lâmpadas LED, garantindo maior eficiência e reforçando a preocupação da empresa com a comunidade e com a preservação do meio ambiente.

“A construção, ampliação e modernização de subestações e linhas de distribuição são fundamentais para o desenvolvimento econômico das cidades. A EDP investe constantemente em toda sua área de concessão para assegurar um fornecimento de energia com qualidade e a excelência nos serviços prestados à população”, afirma o diretor da EDP, Fernando Saliba.

O prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, reforça sobre a relevância do investimento para o município e toda região. “A instalação da Subestação Caldeirão pela EDP em Santa Teresa é um passo significativo para o desenvolvimento sustentável de nossa região, beneficiando não só Santa Teresa, mas também Santa Maria de Jetiba e Itarana. Este empreendimento garante uma distribuição de energia de melhor qualidade, além de atrair mais investimentos e empregos para nossa região. Este momento é um marco para nosso desenvolvimento regional sustentável. Agradecemos à EDP por esse empreendimento”.

Todas as subestações da Concessionária são monitoradas remotamente a partir do Centro de Operação Integrado (COI), localizado em Carapina, na Serra/ES. É a partir do COI, operando 24 horas todos os dias, que é feita a comunicação direta com as equipes de campo, conferindo eficácia no atendimento aos mais de 1,7 milhões de clientes no Estado.

A partir da Central também é possível monitorar em tempo real a rede elétrica, incluindo a análise meteorológica das condições climáticas, em toda a área de concessão da distribuidora.

Investimento recorde

Apenas no segmento de distribuição, a EDP está realizando um investimento recorde de cerca R$ 4 bilhões no Estado entre 2020 e 2025. O valor representa quase o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020.

O aporte tem como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades da área de atuação; melhorias operacionais; redução de perdas, como o combate ao furto de energia; investimento em digitalização e atendimento ao cliente. Para isso, a Companhia atua para entregar uma rede de distribuição segura, confiável, monitorada e flexível aos municípios atendidos.

