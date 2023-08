EDP vai distribuir mil pipas para conscientizar público 

A cidade de Vila Velha receberá a Revoada de Pipas no próximo sábado, dia 12, no Parque Cocal, em Vila Velha. Promovido pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, o evento faz parte das ações da campanha de segurança da Companhia e tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre a brincadeira segura com pipas. Ao todo, serão distribuídas 1 mil pipas coloridas, confeccionadas em material sustentável e biodegradável, respeitando o meio ambiente. O evento ocorrerá das 13h às 17h, no Parque Cocal, localizado na rua dos Artistas, no bairro Cocal, em Vila Velha.

A ação lúdica e educativa busca incentivar a brincadeira segura tanto para crianças quanto para adultos. Os participantes receberão as pipas prontas para soltar, com rabiola e carretel, e contarão com orientações de monitores especializados sobre como empiná-las de forma segura, longe da rede de energia elétrica. Além disso, a equipe da EDP disponibilizará linhas adequadas e livres de cerol para a atividade, e também estará atenta ao uso correto das linhas trazidas pelos participantes.

A iniciativa se mostra ainda mais relevante ao considerarmos que, somente na Grande Vitória, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 301 ocorrências de pipas na rede elétrica, resultando na interrupção do fornecimento de energia para mais de 59 mil clientes. No mesmo intervalo, em toda a área de concessão da EDP no Estado, foram 455 ocorrências que impactaram mais de 86 mil unidades consumidoras.

Fenando Saliba, diretor da EDP, enfatiza que a brincadeira de pipa deve ser realizada sempre de maneira segura. “Nosso trabalho busca restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível, mas a segurança é nossa maior preocupação. O contato das pipas com a rede elétrica pode causar acidentes graves. Portanto, as pessoas devem optar por espaços abertos, como parques e campos, onde não há risco de contato com os fios de energia. Além disso, caso a pipa fique enroscada nos fios elétricos, é fundamental não tentar retirá-la.”

Dicas de segurança para soltar pipas

Procure espaços abertos como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia. Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços;

Se a pipa ficar enroscada nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O chamado “marimba” (pedra amarrada a uma linha), ou qualquer outro objeto, não deve ser lançado na rede;

Jamais use cerol ou “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia nunca se aproxime do local. Fale imediatamente com a EDP pelos canais de atendimento:

– EDP Online no www.edponline.com.br;

– Aplicativo EDP Online;

– Whatsapp EDP: (27) 99772-2549

– Central de atendimento por telefone (0800 721 0707);

- Agências de atendimento presencial;

Para mais informações sobre segurança com rede elétrica, acesse: https://www.edp.com.br/seguranca

Serviço



Revoada de Pipas

Vila Velha

Quando: Sábado, dia 12/08

Horário: das 13h às 17 horas

Local: Parque Cocal, rua dos Artistas, Cocal, Vila Velha – ES, 29102-852