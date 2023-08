“Ela por Elas” orienta mulheres para o combate a violência em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e trabalho, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, realizou na última quarta-feira (23) o evento “Ela por Elas”.

O projeto visa proporcionar uma reflexão sobre ações que possam sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher, orientando sobre as formas de identificar um ato violento, divulgando os serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência e informando os mecanismos de denúncias existentes.

A campanha foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que em 2023 completa 17 anos, com o objetivo de amparar mulheres vítimas de vários tipos de violência como física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. É válido ressaltar que o oitavo mês do ano é dedicado a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Através da campanha Agosto Lilás, por exemplo, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema. A ação “Ela por Elas” contou com a palestra da Psicóloga Clínica e Social, Nágila Coutinho.