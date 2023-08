Empreendedorismo nas Escolas de Ensino Fundamental de Vargem Alta

A Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta está desenvolvendo junto às escolas o o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos. “A proposta do programa está conectada com a missão do Sebrae que é a de “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o Empreendedorismo.” Proporcionar o debate, o estudo e a prática do empreendedorismo nas salas de aula como alternativa para despertar o espírito empreendedor nas crianças e adolescentes é uma das formas de fomento ao empreendedorismo.

Entre os meses de maio a julho foram realizadas palestras nas escolas Prosperidade, João Domingos Fassarela, em Castelinho, Pedro Milaneze Altoé, em São José de Fruteira, para os 560 alunos que cursam o Ensino Fundamental, nas turmas de 6º ao 9º, com o jovem empreendedor Ronnie Silveira, cantor, compositor e empresário, dono da escola de música “Muzika School”, localizada na sede do município.

Ronnie falou de sua trajetória iniciada nas Bandas de Música da Escola Pedro Milaneze e também da escola estadual Presidente Lüebke.

O jovem cantor ainda enumerou os passos pelos quais trilhou para realizar seus projetos, incentivando os alunos a acreditarem em seus sonhos.

O Curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, agora segue para a segunda etapa, na qual os professores junto aos alunos farão estudos de materiais específicos sobre Empreendedorismo e em seguida, realizarão a parte prática, que consiste em produção de materiais vendáveis para a comunidade escolar, incentivando comportamentos empreendedores, de forma a estimular o protagonismo juvenil e a iniciativa futura na busca de possibilidades de inserção no mercado de trabalho por meio de uma postura empreendedora ou da criação de negócios próprios.

Todo o trabalho dos Jovens Empreendedores pode ser conferido na Feira de Práticas Pedagógicas, realizada pelas Escolas Municipais em outubro. Aguardem!