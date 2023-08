Empresa de coworking abre vagas de estágio no ES

A Enjoy Work – maior coworking e hub de inovação da Serra – está com processo seletivo aberto para contratação de novos estagiários no setor de vendas. Ao todo, são quatro vagas para estudantes de nível técnico ou superior, com bolsa-auxílio de R$ 900. Além da bolsa, os contratados irão receber auxílio alimentação de R$ 150 por mês, plano de carreira e seguro de vida.

Para se inscrever na vaga, os candidatos devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected] até o dia 21 de agosto. No assunto do e-mail é importante colocar ‘Vaga de Estágio’.

Os interessados precisam estar cursando Administração de Empresas, Marketing ou áreas relacionadas. Além disso, experiência com vendas ou atendimento será considerado um diferencial importante para a contratação.