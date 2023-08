Empresa de RH de Cachoeiro realiza Mutirão de Vagas a partir desta quinta-feira (31)

A RH BRasil, empresa de desenvolvimento humano, realiza Mutirão de Vagas na quinta-feira (31), sexta-feira (1) e sábado (2), a partir das 7:30h, em sua sede, na Praça Jerônimo Monteiro, 31, no Centro de Cachoeiro.

Durante o evento, haverá cadastro de currículos e encaminhamentos para vagas de emprego e estágio disponíveis em cidades do sul, norte e Grande Vitória. Para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho, está é a chance. Na quinta e na sexta, o evento funciona das 7:30

às 18h e no sábado, o horario de atendimento será das 7:30h a 12:00h.

Confira as vagas disponiveis:

Ajudante de confeiteiro; Ajudante de cozinha ajudante de cozinha (Marataízes); Analista financeiro; Analista fiscal; Assistente administrativo; Assistente fiscal (Aracruz); Auxiliar de rh; Auxiliar de serviços gerais; Auxiliar financeiro; Balconista; Caixa; Encarregado de horti-fruti; Entregador; Estagio em administração; Estágio em pedagogia; Estágio em psicologia; Estágio em rh; Garçom; Gerente administrativo financeiro; Gerente de produção; Higienizador; Padeiro; Recepcionista; Repositor; Representante comercial; Salgadeiro; Suporte técnico; Técnico em informática; Vendedor Vendedor externo (Aracruz); Vendedora (Vila Velha); Vendedora.