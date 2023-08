Equipe de buscas pelos adolescentes de Sooretama retomam aos trabalhos neste domingo (27)

Por volta das 8:30 da manhã deste domingo (27), as equipes de buscas em Sooretama se reuniram na sala de situação para planejar as diligências e retomar o trabalho de buscas. As equipes estão em campo neste momento, com o objetivo de localizar pistas sobre o paradeiro dos três adolescentes desaparecidos e elucidar o caso. Participam das buscas Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros com cães farejadores, Polícia Civil, e Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer).

A análise do veículo apreendido na última sexta-feira indicou a presença de vestígios de sangue humano. As famílias dos adolescentes já realizaram a coleta de material genético, que possibilitará a comparação com o material coletado no carro, por meio de exame de DNA.

Nas diligências deste domingo, as equipes prosseguem averiguando, minuciosamente, todas as denúncias que chegam. O trabalho é pelo coordenado pelo subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Marcio Celante.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do desaparecimento e todas as hipóteses são consideradas. Qualquer informação que ajude o trabalho das forças de segurança pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. Por tratar-se de município predominantemente rural, a contribuição dos moradores com qualquer informação é de suma importância para a elucidação do caso.