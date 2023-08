Erick Musso: “precisamos de direita que não só aponte o dedo”

O presidente estadual do Republicanos, no Espírito Santo, ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, está percorrendo o Estado, para estruturar os diretórios municipais. A ação visa as eleições municipais do ano que vem. E, além disso, em entrevista ao portal Aqui Notícias, ele falou sobre conjuntura estadual e federal, e também dos objetivos de seu partido, destacando a relação da legenda com os governos Casagrande e Lula.

Erick Musso foi candidato a senador, nas eleições do ano passado. Ele teve 350 mil votos e, nas visitas que está fazendo aos municípios, também está aproveitando para agradecer a votação que obteve. Nesta quinta-feira (3), ele esteve em Guaçuí, e conta que as visitas começaram pelo sul do Estado e Caparaó Capixaba.

Lembrando que a vida acontece nos municípios, Musso afirma que só é possível construir o país e estado que se deseja começando pelos municípios. “E é isso que estamos debatendo e dialogando nessas visitas”, afirma.

Erick Musso destaca crescimento do partido

Além disso, o objetivo é estruturar o Republicanos nos 78 municípios do Espírito Santo. “Queremos identificar possíveis candidatos a prefeito, prováveis composições, definir aonde nós vamos com candidatura própria e onde vamos compor ou ajudar, além das montagens das chapas de vereadores”, explica. “E, naturalmente, fazer a nova reformulação dos diretórios municipais, para que, numa segunda vinda, já possamos dar posse aos novos dirigentes, para que comecem a planejar e trabalhar, com antecedência, as eleições do ano que vem”, completa.

Ele destaca que o partido vem crescendo desde 2020, no Espírito Santo, quando saiu de três vereadores e um prefeito e foi para 80 vereadores e 10 prefeitos, além de sete vice-prefeitos. “E tivemos outro crescimento em 2022, quando saímos de dois para quatro deputados estaduais e de um para dois deputados federais, e quatro deputados estaduais na Assembleia Legislativa”, ressalta.

Por isso, Erick Musso coloca que o partido está trabalhando na reestruturação dos diretórios municipais, neste segundo semestre. Depois de um primeiro semestre de organização administrativa. A ideia é fazer crescer as candidaturas a prefeito, vice e vereadores. “Temos meta de tentar fazer, de novo, de 80 a 100 vereadores, de 8 a 10 prefeitos”, afirma. “Acredito que vamos lançar umas 20 a 25 candidaturas a prefeito no Estado”, complementa.

Musso: “queremos fazer de 80 a 100 vereadores e de 8 a 10 prefeitos” (Foto Wilder Barboza).

Oposição com respeito e diálogo

Ele ressalta que o Republicanos é um partido estruturado em nível de Brasil, tendo com destaque nacional o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. “E no Espírito Santo, não é diferente, porque vamos trabalhar para termos protagonismo nas eleições municipais e para ajudar com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da população”, enfatiza. “Temos pré-candidaturas e estamos dialogando em diversos municípios do sul do Estado”, pontua.

Quanto ao governo Casagrande, Erick Musso, coloca que a relação é respeitosa. Segundo ele, os parlamentares do partido têm votado os projetos em favor do Espírito Santo. “Não temos nenhuma orientação para que a bancada faça uma oposição ao governador, mas não somos da base do governador e nem fazemos parte do governo, enquanto denominação partidária, mas torcemos para que o Estado dê certo”, esclarece. “Somos capixabas e torcemos para que o governo de Renato Casagrande dê certo, porque se der certo, vai dar certo para o povo capixaba”, acrescenta.

Dedo na cara e propostas

Sobre o governo Lula, Musso confirma que o Republicanos está na oposição, mas que existe uma parte bancada, de estados do nordeste brasileiro, que tem maior afinidade com o Governo Federal. Por isso, está aguardando um debate que deve ser feito pelo Diretório Nacional com os diretórios estaduais, para dar uma opinião. “As executivas estaduais estão aguardando o que a nacional vai decidir e teremos algumas reuniões nos próximos dias, porque temos o nordeste mais próximo do governo, enquanto o sul e o sudeste têm uma resistência a uma aproximação”, esclarece.

Contudo, Erick Musso ressalta que o Republicanos é um partido de centro-direita, de responsabilidade, que defende os valores cristãos, éticos, morais, familiares e a liberalidade econômica, “mas com muito respeito e equilíbrio”. “E eu tenho dito, por onde passo, que nós precisamos de uma direita que não só aponte o dedo na cara, mas que aponte propostas e soluções”, exclama. “As pessoas precisam de equilíbrio, de propostas, de soluções e, sobretudo, de qualidade de serviços prestados para que isso chegue na ponta”, conclui.