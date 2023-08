ES é o Estado com mais barragens fiscalizadas no País

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) foi o órgão estadual que mais realizou fiscalizações de barragens no País. As informações constam no “Relatório de Segurança de Barragens (RSB)”, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e são referentes ao ano de 2022.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA COXEXÃO SAFRA