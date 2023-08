Escola de Afonso Cláudio promove palestra sobre ‘Educação Financeira’

A Escola de Ensino Fundamental e Médio Elvira Barros, localizada no município de Afonso Cláudio, promoveu, na última quinta-feira (03), uma palestra sobre “Educação Financeira” para estudantes do 1° ao 6° ano do Ensino Fundamental. O objetivo da ação foi orientar os alunos sobre o uso do dinheiro e seus valores em todo o mundo.

A palestra foi ministrada pelo professor de Matemática Delcimar Borges Kruger Júnior, que falou sobre os diferentes tipos de moedas utilizadas no mundo, os tipos de consumidores e as formas que se pode utilizar e poupar o dinheiro. Além disso, o palestrante abordou o tema sobre projeto de vida e as alternativas para se conquistar a própria fonte de renda.

“A aula teve o intuito de agregar os conhecimentos financeiro e técnico sobre as formas de uso do dinheiro. A ideia de ensinar matemática financeira desde o Ensino Fundamental I pode ter grande impacto em um cidadão que sabe gastar seu dinheiro e gerir a própria fonte de renda para ter uma boa saúde financeira”, disse Delcimar Borges Kruger Júnior.

“Gostei do conteúdo aplicado. Achei bem tranquilo e a explicação ajudou muito para entender como funciona a disciplina e suas aplicações. O que mais me chamou atenção foi o gráfico de organização de como posso gastar meu dinheiro”, disse a aluna do 5° ano do Ensino Fundamental Pietra Carolliny Velloso Flauzino.