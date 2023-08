Escola de Cachoeiro recebe Programa Portas Abertas 360° da BRK

Para disseminar cada vez mais informações sobre o saneamento básico e a importância dos serviços de água e esgoto para a saúde e a qualidade de vida da população, a BRK levou o Programa Portas Abertas 360° para mais uma escola de Cachoeiro de Itapemirim na última sexta-feira, 25 de agosto. A concessionária participou da III Feira de Profissões do CEEFMTI (Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral) Francisco Coelho Ávila Júnior, localizado no bairro Coronel Borges.

O evento beneficiou cerca de 500 alunos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio. Também participaram convidados de outras escolas, familiares dos alunos e comunidade escolar, que puderam aprender sobre saneamento básico com o apoio da realidade virtual.

A analista de responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Micheline Bernabé, explica que o programa oferece aos alunos uma experiência diferenciada e que é proporcionada pelo uso de óculos virtuais. “Os estudantes fazem uma visita on-line interativa e informativa às estações de tratamento de água e esgoto da BRK”, destaca.

Com a atividade, eles são apresentados ao ciclo completo da água, desde a sua captação até a chegada na torneira, e aos processos de coleta e tratamento de esgoto. “Iniciamos os trabalhos do Programa Portas Abertas 360° em 2019 e, desde então, temos percorrido instituições de ensino e participado de eventos no município”, completa Micheline Bernabé.

A professora de geografia, estatística e projeto de vida da CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior, Leida Capucho, ressalta que a atividade realizada pela BRK veio somar ao trabalho realizado pela escola. “É uma forma de apresentar para eles os serviços da empresa e o papel desempenhado pela BRK na sociedade”, afirma.

Ela disse ainda que a feira de profissões foi uma oportunidade para incentivar o comprometimento dos alunos com os estudos e de mostrar a eles um pouco do mundo do trabalho e as realidades de cada profissão. “Os estudantes visitaram os estandes e participaram de dinâmicas e sorteios”, concluiu Leida.