Escola de Ibatiba realiza feira cultural com tema étnico-racial

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maria Trindade de Oliveira, localizada em Ibatiba, realizou, na última quinta-feira (10), uma feira cultural como foco na temática étnico-racial. Reunindo estudantes, servidores e comunidade local, o evento teve como objetivo celebrar e promover a diversidade étnica e racial da comunidade.

A iniciativa, marcada por apresentações dinâmicas, exposições cativantes e atividades participativas, se propôs a gerar discussões enriquecedoras sobre diferentes culturas, tradições e histórias. Além disso, a feira teve um papel fundamental na promoção de um ambiente escolar inclusivo, em que todos os envolvidos puderam compartilhar e absorver conhecimentos diversos.

A abordagem das questões étnicas e raciais também permitiu que os alunos aprimorassem suas habilidades de pesquisa, comunicação e colaboração. Ao explorar temas cruciais, como igualdade, preconceito e diversidade, os estudantes não apenas expandiram seus horizontes acadêmicos, mas também se tornaram cidadãos mais conscientes e engajados em questões sociais.

Um destaque da feira cultural étnico-racial foi o papel da atividade como plataforma de discussões aprofundadas sobre inclusão, representatividade e combate à discriminação racial. Por meio de diálogos construtivos e reflexões críticas, o evento contribuiu para a criação de um ambiente escolar mais sensível, em que valores como empatia e respeito mútuo foram valorizados e reforçados.

