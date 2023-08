Escola de Muniz Freire se destaca em prêmio de excelência educacional

A rede municipal de Educação de Muniz Freire mais uma vez demonstra sua qualidade e dedicação ao ensino. A EMEF Leovegília Emiliano da Silva, localizada no distrito de São Pedro, é uma das 50 instituições vencedoras do Prêmio Escola que Colabora. Este prêmio é um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação – Sedu, com o intuito de valorizar e reconhecer o comprometimento das escolas com a excelência educacional.

“Este feito, além de servir como um exemplo inspirador para outras escolas, demonstra a seriedade com que estamos tratando a Educação em Muniz Freire. Nossa equipe realiza uma abordagem inovadora, resgatando a qualidade do ensino com foco nas necessidades de nossos alunos. Meus parabéns à Honorina, diretora da unidade, e à toda equipe da EMEF Leovegília Emiliano da Silva e da Secretaria Municipal de Educação. Que vocês continuem a ser uma referência de sucesso educacional para toda a nossa comunidade”, comemorou o prefeito Dito Silva.

A notícia inspiradora enfatiza que a EMEF Leovegília Emiliano da Silva conseguiu se destacar dentre as escolas participantes do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) no ano passado. Com essa conquista, a escola receberá um investimento em dinheiro para aquisição de materiais e manutenção predial.

Essa injeção de recursos permitirá à escola não apenas continuar, mas também aprimorar suas práticas educacionais bem-sucedidas. Isso abrirá portas para a implementação de estratégias inovadoras, criando um ambiente de aprendizado ainda mais enriquecedor para os estudantes.

“Estamos muito felizes com essa notícia. Toda a equipe da escola trabalhou duro, os alunos se empenhas e as famílias nos apoiaram. Isso é muito Importante, é uma conquista de todos nós”, disse a diretora da escola, Honorina Glória da Silva Andrade.

Em um gesto de solidariedade e visando a equidade educacional em todo o estado, o Prêmio Escola de Colabora ainda fomenta a cooperação entre as escolas premiadas e aquelas que necessitam de apoio adicional.

“No caso da EMEF Leovegília Emiliano da Silva, suas práticas educacionais de sucesso serão compartilhadas com a EMEF Lacy Zuleica Nunes, no município da Serra, na Grande Vitória. Essa parceria, de até 2 anos, permitirá que ambas as instituições trabalhem juntas para elevar os índices educacionais da EMEF Lacy Zuleica Nunes, promovendo um ambiente de aprendizado mais eficaz e produtivo”, informou a secretária de Educação, Júlia da Matta.