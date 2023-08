Espírito Santo pode ganhar cinco novas rotas turísticas

O Espírito Santo poderá ganhar cinco novas rotas turísticas: do Casario, Caminho dos Tropeiros, Caminho dos Imigrantes, do Verde e das Águas, e do Carmo. O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) é o autor de todos esses Projetos de Lei (PLs) protocolados na Assembleia Legislativa (Ales).

De acordo com o parlamentar, a criação e o reconhecimento oficial de uma rota turística promove e ordena o empreendedorismo local e, consequentemente, o fluxo turístico dos municípios.

“Propicia a valorização e o aproveitamento da diversidade de recursos, da infraestrutura e dos serviços turísticos característicos da região e formadores de sua identidade”, explica Mazinho na justificativa da matéria.

A Rota do Casario (PL 409/2023), em Muqui, fica entre a BR-393 e a Rodovia ES-177. Possui cerca de 200 casarões construídos nas décadas de 1920 e 30, que são tombados pelo Estado e permanecem com a arquitetura original preservada. “Os visitantes podem vivenciar um pouco da cultura da época se hospedando nas casas e conhecer um pouco da história dos donos”, afirma o tucano.

Tropeiros

Já o Caminho dos Tropeiros (PL 410/2023), em Ibatiba, situa-se entre a BR-262 e a Rodovia ES-185. Essa rota tem aproximadamente 12 km de extensão e passa por estradas centenárias por onde os tropeiros de outras épocas viajavam. A arquitetura rural, as belas paisagens e a hospitalidade dos moradores locais são os pontos altos do percurso.

“Possibilita aos turistas uma experiência com a culinária tropeira, como broa de melado, biscoito de polvilho e o tradicional feijão tropeiro. Ainda é possível acompanhar o processo de produção de açúcar mascavo e rapadura, produtos típicos da região”, diz Mazinho. Ele ainda lembra que anualmente é realizada a caminhada “Caminho dos Tropeiros” com café da manhã e almoço típicos, além de atrações musicais da região.

Caminho dos Imigrantes

Outra rota proposta é o Caminho dos Imigrantes (PL 411/2023), localizado entre os municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa, na Rodovia ES-080, com quase 30 km. O trajeto relembra o caminho percorrido pelos camponeses imigrantes que vieram colonizar o Estado, além de revelar importante legado histórico e apresentar belas paisagens.

“Esse percurso passa pela ponte Santa Maria da Vitória, adentrando pela Mata Atlântica e pelo encontro da Cachoeira Véu da Noiva com a Curva do Violão. Também conta com pousadas belíssimas e reúne visitantes de toda região, firmando-se como um ponto turístico importante para a história capixaba”, relata o autor do projeto.

Rota do Verde e das Águas

Já a Rota do Verde e das Águas (PL 412/2023) margeia a BR-101, tem 254,8 km e passa pelos municípios de Vitória, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. É um misto de praias, reservas ecológicas, manguezais e lagos do litoral norte capixaba.

“Pelo itinerário é possível conhecer um pouco da história, da cultura dos municípios envolvidos, da hospitalidade e dos restaurantes de diversas especialidades. Além de contemplar um pouco da deslumbrante beleza natural estampada nas praias paradisíacas e no pedaço de Mata Atlântica, encontrados nessas regiões”, diz o deputado.

Rota do Carmo

Por fim, a Rota do Carmo (PL 413/2023), que fica em Domingos Martins, com entrada no quilômetro 90 da BR-262. Possui aproximadamente 9 km e vem ganhando destaque entre os turistas que circulam na região como um excelente passeio para as famílias e casais.

Dentre as atrações do percurso estão o agroturismo, com visita a plantações de morango sem agrotóxicos; degustação e venda de variados produtos locais, como mel, vinhos, fubá, doces, licores, geleias e sofisticadas massas caseiras; e restaurantes e hospedagens requintados.

“É possível ainda acompanhar a produção e degustar cogumelos frescos, fotografar uma das mais belas paisagens da região e aproveitar outros passeios”, afirma Mazinho.

Tramitação

Todas as propostas foram lidas na sessão ordinária do último dia 15 de maio e encaminhadas para as comissões de Justiça, Turismo e Finanças.