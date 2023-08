Espírito Santo pode receber seleções na Copa do Mundo Feminina 2027

O Espírito Santo pode sediar jogos e treinos das Seleções Femininas de Futebol, na Copa do Mundo Feminina de 2027, confirmou o governador Renato Casagrande na última terça-feira (29), ao dizer que o Espírito Santo foi incluído na candidatura que a CBF vai apresentar à Fifa.

Além do Espírito Santo, outras cidades foram incluídas no pedido de candidatura, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Pernambuco, Cuiabá, Distrito Federal e Manaus

A Ministra do Esporte, Ana Moser já havia dito no início do ano, que o Brasil apresentaria candidatura à Fifa para ser país-sede da próxima Copa do Mundo feminina 2027. Para confirmar o sonho da ex-atleta, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinou o documento que oficializa a candidatura.

Agora é aguardar e preparar a torcida para vibrar pelas nossas meninas.