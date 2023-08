Estágio: agência divulga 171 vagas com bolsas de até R$ 2,2 mil

O portal Super Estágios está com 171 vagas abertas em Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. As bolsas variam entre R$ 486 e R$ 2,2 mil.

Nível Superior em Educação Física (BACHARELADO), Educação Física (LICENCIATURA), Pedagogia, Administração, Engenharia de Produção, Recursos Humanos, Marketing, Engenharia Civil, Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Publicidade e Propaganda, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Sistema da Computação, Ciência da Computação, Comunicação Social, Comunicação e Marketing, Direito, Letras – Inglês, Logística, Psicologia, Farmácia, Engenharia Mecânica, Economia.

· Nível Técnico em: Técnico em Administração, Técnico em Logística e Técnico em Enfermagem.

· Ensino médio: todas as séries.

Vagas abertas para PCD.