Estudantes de Ibatiba revivem a Turma do Chaves em peça teatral

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Maria Trindade de Oliveira, em Ibatiba, chamaram a atenção e mexeram com a emoção da platéia ao apresentarem uma peça de teatro inspirada no seriado de televisão “Chaves”.

Na adaptação, baseada no episódio “A Sociedade”, os estudantes trouxeram à tona, por meio da comédia, as mazelas pelas quais passavam os moradores da saudosa vila da televisão, com as quais muitas pessoas ainda podem se identificar.

Sob orientação do professor de Língua Espanhola, Sávio Scussulin, no último dia 17, os alunos deram vida aos personagens memoráveis e honraram o legado do criador da série, o dramaturgo mexicano, Roberto Bolaños. A ideia era promover o desenvolvimento de habilidades teatrais e fortalecer a confiança , por meio da colaboração mútua entre os participantes.

Durante a apresentação, os espectadores puderam relembrar os problemas, aventuras e travessuras vividos por Chaves, Chiquinha, Quico e todo o restante da turma. Por meio de diálogos leves, cômicos e, ao mesmo tempo com um fundo de drama social, a trama envolvendo o cotidiano do jovem menino órfão, uniu a comunidade em uma experiência cultural única.

“Essa apresentação é um lembrete poderoso do valor das artes na educação, permitindo que os alunos explorem sua criatividade e expressem sua individualidade de maneira significativa. No teatro, eles compartilharam não apenas risos, mas também importantes lições de convivência e respeito, que ecoam os temas atemporais do seriado original”, contou o professor.