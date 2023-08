Evento destaca a transparência e serviços digitais na gestão pública 

A transformação digital, por meio das tecnologias digitais, está presente em diversas áreas e em empresas, organizações, governos e outros segmentos da sociedade. Com novas possibilidades de comunicação, a transparência de dados e processos em formato digital permitem uma divulgação clara e acessível para a sociedade. Nos municípios, a transparência de informações é essencial para a promoção da democracia, participação cidadã efetiva e bom funcionamento da administração pública local.

Ao tornar os dados públicos acessíveis em formato digital, os municípios podem disponibilizá-los em tempo real em portais de transparência, sites oficiais ou aplicativos, permitindo que os cidadãos tenham acesso fácil a uma ampla gama de informações governamentais.

No entanto, de acordo como Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022, realizado pela ong Transparência Capixaba, 23 municípios obtiveram classificação “ótima” ou “boa”, com índice de avaliação acima de 60 pontos, e 55 municípios tiveram classificação “regular” ou “ruim”, com índices menores de 60 pontos, sendo que o ranking avalia em uma escala de 0 a 100.

Município Digital e Transparente

É com o objetivo de elevar o nível de transparência e de oferta de serviços públicos digitais a fim de desenvolver uma gestão pública mais eficaz nos municípios capixabas, que acontece o evento “Município Digital e Transparente” no dia 15 de agosto, às 8h30, no Palácio Anchieta. O evento é gratuito e as inscrições pode ser feitas pelo link https://bit.ly/evento-municipal-digital-transparente

As novas tecnologias digitais facilitam o acesso à informação e agilizam processos, segundo o diretor de Gestão Pública do Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba. “As solicitações de serviços que antes necessitavam de deslocamento do cidadão e, muitas vezes, de tempo de espera em filas de atendimento, hoje estão disponíveis na palma de nossa mão e à distância de alguns cliques. Assim, por consequência, a transformação digital vem para somar mais transparência à gestão pública”, destaca.

O evento deve reunir lideranças do poder público e privado, como gestores, prefeitos, controladores municipais, entre outros, para o diálogo e apresentação de ferramentas e boas práticas em transparência e transformação digital na gestão pública para os municípios.

“À medida que facilito o acesso às informações, as mesmas podem ser usadas e auditadas pela sociedade, que se torna mais colaborativa e estimula uma gestão mais íntegra e transparente. É a verdadeira conexão entre o poder público e a sociedade”, frisa Saliba.

Na programação, um painel com a temática do evento, a apresentação de ferramentas digitais para os municípios e o lançamento do Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública.

A iniciativa é uma realização do ES em Ação, em conjunto com a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), e apoio da Transparência Capixaba e da Rede Empresarial do Espírito Santo.