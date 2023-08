Evento reúne motociclistas na região Serrana em prol da solidariedade

No último domingo (5), Vargem Alta foi palco de um evento emocionante que combinou aventura e solidariedade. O Vargem Alta Off Road Big Trail reuniu motociclistas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia para percorrer trilhas do município e ajudar quem precisa.

Para participar do evento, os motociclistas realizaram uma inscrição solidária, com a doação de alimentos destinados à Associação Pestalozzi de Vargem Alta, uma instituição que realiza um trabalho fundamental em prol das pessoas com necessidades especiais. Essa iniciativa demonstra a união entre os amantes das duas rodas e a vontade de contribuir positivamente com a comunidade.

Vargem Alta, conhecida por sua rica biodiversidade e paisagens de tirar o fôlego, tem se destacado como um destino turístico cada vez mais procurado na região. E eventos como esse são um exemplo inspirador de como a paixão por aventura e a solidariedade podem se unir para criar experiências emocionantes e impactantes.