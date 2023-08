Exposição de Monza na Serra reúne modelos clássicos do carro

A história do icônico Chevrolet Monza, o carro mais vendido no Brasil por três anos seguidos, de 1984 a 1986, poderá ser conferida durante a ‘Exposição de Monza’, que acontece entre os dias 19 a 27 de agosto, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.

Segundo Amanda Duque, gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro, durante a exibição automotiva, que acontece no Pátio do shopping, das 10h às 22 horas, com entrada franca, os visitantes terão o privilégio de observar os clássicos tipos do Monza. “Foi um carro que marcou época, entre dos destaques teremos os modelos Classic 87 e 89, que representavam o auge do design da época, e o Monza SR 86, o esportivo luxuoso da época”, destaca Amanda.