Exposição Nacional de Orquídeas em Venda Nova chega em sua 7ª edição

A 7ª Exposição Nacional de Orquídeas de Venda Nova do Imigrante será realizada nos dias 08, 09 e 10 de setembro, no ginásio de esportes da Escola Fioravante Caliman. O evento contará com diversas atividades e palestras voltadas para os amantes e cultivadores de orquídeas.

A entrada para a exposição é gratuita, e o horário de visitação será das 15h às 20h no dia 08/09 (sexta-feira), das 8h às 19h no dia 09 de setembro (sábado) e das 8h às 17h no dia 10 de setembro (domingo).

Além da exposição, serão oferecidas palestras gratuitas com renomados especialistas no campo das orquídeas. O médico Aloísio Falqueto ministrará a palestra “Orquídeas: Do laboratório ao Orquidário” no dia 09 de setembro, às 9h. Em seguida, às 11h, será a vez de Fernando Assad, do Orquidófio, abordar o tema “Combatendo as pragas que atacam nossas orquídeas”.

No mesmo dia, às 14h, Francisco Deusvando, experiente orquidófilo, apresentará a palestra “Cultivando Orquídeas”. Essa última palestra será novamente realizada no dia 10 de setembro, também às 14h.

Para obter mais informações sobre o evento, é possível entrar em contato com Heron pelo telefone (28) 99925-0415. A 7ª Exposição Nacional de Orquídeas conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Não perca essa oportunidade de conhecer belas orquídeas, participar de palestras informativas e interagir com outros entusiastas desse encantador mundo das flores.