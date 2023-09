Falésias de Marataízes podem virar patrimônio cultural do Espírito Santo

Com recursos naturais não renováveis e sedimentos que explicam períodos de até 20 milhões de anos, as falésias do município de Marataízes podem ser declaradas como patrimônio cultural, de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico do Espírito Santo. A ideia é objeto do Projeto de Lei (PL) 340/2023, do deputado Dr. Bruno Resende (União).

O deputado defende que as falésias formam “uma paisagem singular, de beleza cênica notável”, de alta geodiversidade, com diversos paleoambientes registrados nas rochas, o que requer políticas para promover a conservação e a valorização.

“Ambientes continentais (lagos, rios e leques aluviais) e ambientes costeiros (praias, planícies de rios próximos à foz marinha). Essas ocorrências geológicas apresentam alto potencial educativo e para o geoturismo devido às grandes exposições rochosas não vegetadas”, afirma Dr. Bruno.

Desde dezembro de 2008 as falésias já são declaradas como monumento natural pelo município de Marataízes.

O PL 340/2023 está em análise na comissão de Justiça. Na sequência será debatido nos colegiados de Cultura, Turismo e Finanças.