Falso ataque a tiros mobiliza forças de segurança em Cachoeiro

Uma ligação falsa (trote) mobilizou equipes da Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nesta quinta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Ciodes, Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) as forças de segurança foram deslocadas após o recebimento de uma informação de que haviam pessoas baleadas no bairro Safra.

O relato ainda dava conta de que as supostas vítimas teriam sido atingidas por disparos de arma de fogo feito por um indivíduo, que estava dentro de um carro. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que se tratava de um trote.

Em nota, a PM explicou que “na tarde desta quinta-feira (24), o Ciodes recebeu a informação de que um indivíduo, a bordo de um carro, atirou contra três pessoas no bairro Safra, Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o chamado, as vítimas estavam no chão feridas e desacordadas. Equipes da PMES, PRF e Samu estiveram no local e nada foi constatado”.