Família procura por jovem desaparecido na divisa entre RJ e ES

Um jovem, de 25 anos, desapareceu, no último domingo (30), no município de Barra do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, na divisa com o município capixaba de Presidente Kennedy.

De acordo com familiares, o último contato com Mateus Cipriano foi às 19h do último domingo, quando ele conversou com o irmão, via telefone, e informou que estaria voltando para casa.

A família já informou o desaparecimento do jovem às Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas até a noite desta terça-feira (1), não houve informações.

“Acreditamos que ele possa ter fugido de casa para a casa da avó dele, que fica em Cachoeiro de Itapemirim, porém não sabemos”, relatou um dos parentes do jovem, que ressaltou que ele toma remédio controlado porque tem crise de convulsão.

Quem souber de informações sobre o paradeiro do jovem, deve entrar em contato por meio dos números (22) – 99770-0334 ou (28) 98817-8387.