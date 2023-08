Farmácia Cidadã terá horário reduzido nesta quinta (31) em Cachoeiro

A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que, nesta quinta-feira (31), a Farmácia Cidadã Estadual de Cachoeiro de Itapemirim funcionará em expediente reduzido, das 7h30 às 14h, devido aos serviços de dedetização geral das áreas internas da unidade.

A unidade volta ao atendimento normal nesta sexta-feira (1º), no horário habitual, das 7h30 às 16 horas.

A Farmácia Cidadã Estadual de Cachoeiro de Itapemirim fica localizada na Avenida Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 191, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim. O telefone é (28) 3526-4337.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.