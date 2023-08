Feira dos Municípios: evento vai reunir culturas e tradições do ES

Mini carretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e mini tombo da papa de Itarana. Essa é só uma amostra do que está programado para acontecer na Feira dos Municípios que retorna ao Parque de Exposições de Carapina, na Serra, e tem início na próxima quinta-feira (31) e prossegue até o dia 03 de setembro.



Serão quatro dias para conhecer e desfrutar das tradições culturais, história e gastronomia de todo o Espírito Santo. Os 78 municípios do Estado estarão representados nas dez regiões turísticas, com uma variedade de estandes que vão apresentar a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até os doces típicos artesanais.



Com expectativa de público recorde, a Feira dos Municípios se consolida como um evento essencial de fomento ao turismo e que está no calendário capixaba. Além de promover a valorização das tradições, a festividade cria um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios e oportunidades. Na feira, os empreendedores locais terão a chance de divulgar seus produtos e serviços, estimulando a economia e fortalecendo a identidade cultural da região.



O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, destaca o retorno da Feira dos Municípios é uma decisão do Governo do Estado como forma de valorizar o turismo, a cultura, o agronegócio e o empreendedorismo do Espírito Santo, além de dar visibilidade aos negócios que existem em cada região do Estado.



“A Feira dos Municípios é um evento muito importante para o nosso Estado, pois vai conectar o capixaba com tudo o que há de melhor em todas as regiões do Espírito Santo. Nesse sentido, vai permitir que o visitante tenha uma experiência com nossa cultura, gastronomia, agronegócio, produtos e turismo, além de gerar renda para os nossos empreendedores”, afirmou Gavini Filho.



O secretário de Estado do Turismo do Estado, Weverson Meireles, comentou sobre o retorno da Feira. “A Feira dos Municípios é uma oportunidade de as cidades apresentarem suas potencialidades e oportunidades, além dos empreendimentos e atrativos turísticos para investidores, imprensa e todos os frequentadores do evento. O capixaba está com saudade da feira dos municípios e sua importância”, pontuou.



Já o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, disse que o retorno da Feira dos Municípios é aguardado com entusiasmo pelos gestores municipais e por toda a população. Ele destacou que os prefeitos estão se mobilizando para o evento.



“Agradeço o envolvimento dos prefeitos neste momento de preparação e planejamento para a Feira dos Municípios, um dos eventos mais memoráveis do Estado, que dá a oportunidade de cada região apresentar seus potenciais e seus diferenciais turísticos, culturais e econômicos. Ao longo das próximas semanas, vamos continuar os encontros para contemplar todas as regiões turísticas do Espírito Santo”, ressaltou Luciano Pingo.



A Feira dos Municípios é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), e das secretarias do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), e a organização da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), com o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.



Conta também com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo(Crea-ES).

Atrações

A programação da Feira dos Municípios inclui 15 atrações musicais nos três palcos da feira, como Carlos Bona, Carlos Papel, Lula da Vitória, André Prando, DJ Zappie, Amaro Lima, Casaca, Emerson Xumbrega e Forró Bem Ti Vi. Na área externa do evento, terá um parque de diversões e infláveis gigantes para todas as idades, além de uma roda gigante de 25 metros de altura e o famoso touro mecânico.



Os visitantes também poderão apreciar uma encantadora exposição de flores. Para os pequenos, a mini fazendinha será um espaço lúdico especialmente preparado para a interação com os animais e momentos de diversão.

Feira dos Municípios em números

➔ 78 municípios participantes vão expor produtos;

➔ 40 manifestações culturais representando as 10 regiões turísticas do Estado;

➔ 2.340 metros quadrados de praça de alimentação;

➔ 10 restaurantes temáticos;

Você sabia?

Desde os anos 1970, a Feira dos Municípios tem sido um marco cultural e gastronômico no Espírito Santo, e agora renasce com mais vigor, destacando as 78 cidades de acordo com as dez regiões turísticas do Estado. Após décadas de sucesso, este evento tão aguardado ressurge para mexer com a memória afetiva do capixaba e encantar novas gerações.



Um evento completo para toda a família.



Saiba mais



● A Feira dos Municípios trará de volta o famoso touro mecânico, relembrando os tempos passados do evento nas décadas de 1980 e 1990. O brinquedo proporciona momentos emocionantes e desafiadores aos participantes, testando suas habilidades de equilíbrio e destreza.



● No parque de diversões, será montada uma roda gigante, de 20×25 metros de altura.



● Cervejarias artesanais do Estado vão marcar presença na feira. A entrada é gratuita e o pagamento de R$ 5 do estacionamento pode ser substituído pela doação de 1 kg de alimento não perecível (os alimentos vão ser doados às comunidades do entorno, numa ação solidária).

Serviço:

Feira dos Municípios

Data: 31 de agosto a 03 de setembro de 2023

Local: Parque de Exposições de Carapina – Avenida Marginal, 5.196, Jardim Carapina, Serra.

Horários:

31/08 (quinta-feira) – das 14h às 22h

1º/09 (sexta-feira) – das 14h às 22h

02/09 (sábado) – das 10 às 22h

03/09 (domingo) – das 10h às 18h



Estacionamento solidário: quem doar 1 kg de alimento não perecível, não precisa pagar os R$ 5 de estacionamento (as doações serão destinadas às comunidades do entorno do Parque de Exposições).