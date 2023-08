Festa celebra costumes da imigração italiana no interior de Anchieta

Você sabia que Anchieta foi uma das portas de entrada de milhares de italianos no Brasil? Na segunda metade do XIX, Anchieta, então Vila de Benevente, recebeu cerca de oito mil imigrantes italianos que tinham a missão de colonizar as áreas de vazio demográfico do território. O programa imigratório atraiu um grande contingente de agricultores provenientes, principalmente, do norte da Itália, da província de Trento. Desde então, é notória a tradição deixada pelos colonos italianos.

Seja nas construções, nos hábitos, na linguagem ou na gastronomia, o município tem traços e marcas que formam a identidade do povo anchietense, especialmente nas comunidades do Circuito dos Imigrantes (Alto Pongal, Alto Joeba, Córrego da Prata, Simpatia, Serra das Graças, Dois Irmãos e outras). A poucos minutos da praia, você encontra este reduto de descentes de italianos cheio de histórias e tradições.

Para celebrar tradições e costumes herdados dos imigrantes italianos, a comunidade de Alto Pongal realiza a 15ª edição da Festa da Imigração Italiana nos dias 2 e 3 de Setembro. A última edição ocorreu em 2019 e foi paralisada nos anos seguintes por conta da pandemia de Covid 19 e, no ano passado, em virtude do falecimento de importantes membros da comunidade que auxiliavam na organização da festa.

Neste ano, em novo formato, a retomada da Festa ocorrerá no Centro de Convivência da comunidade, ao lado da Igreja, com comidas típicas, muita música italiana, alegria, concurso La Bella Bambina, Desfile Cultural, apresentações de grupos de dança e atrações musicais.

Mudanças na festa para valorizar a cultura

Alguns ajustes foram realizados, no intuito de que a festa resgate seu objetivo principal. Segundo um dos organizadores da festa, Igor Vetorazzi, a festa “busca festejar a coragem de nossos antepassados, de largarem tudo e se lançarem ao mar para o desconhecido e vivenciar a cultura trazida por eles”, ressalta.

Desta forma, a tradicional Carretela ocorrerá pela manhã, em forma de Desfile Cultural, remontando a saga das famílias desde o Porto de Benevente até o povoamento do interior da sede. O cortejo festivo seguirá pela rua principal da comunidade até o Centro de Convivência. No ambiente da festa não será permitida a entrada de bebidas alcóolicas e coolers.

Homenagem a quem ajuda a preservar a cultura

Na ocasião, a Câmara de Anchieta entregará a Comenda “Nonna Adélia”, uma ação que tem como objetivo homenagear pessoas que contribuem para a preservação da cultura dos imigrantes italianos em Anchieta.

Neste ano, os homenageados serão os familiares da senhora Auta Salarini e Jovelino Palaoro, importantes membros da comunidade. Vale ressaltar o Dia Municipal da Imigração Italiana é comemorado no dia 6 de setembro, em Anchieta.

Gastronomia

Na área do evento, serão comercializadas delícias típicas das comunidades, como a polenta, porções e um almoço que poderá ser encomendado antecipadamente.

La Bella Bambina

Cinco candidatas concorrem ao título de La Bella Bambina. As jovens serão incumbidas de representar a cultura de suas comunidades, honrando as tradições de suas famílias. As jovens Alexsandra Salaroli, Agata Vettoraci, Laura Lorencini Calenzani, Sandy Vasconcelos e Thaysla Petri disputam a coroa.

Mudança no trânsito

No período do evento, pontos de estacionamento serão sinalizados no percurso da Rua Virgílio Lorencini (a principal da comunidade, onde ocorre o Desfile e principal acesso à Festa. Haverá Sistema de “Pare e Siga”, com veículo transfer a partir de determinados pontos da localidade.

Confira a programação:

Sábado – 2 de setembro

19h- Abertura Oficial da Festa;

Entrega da comenda “Nonna Adélia” – Centro de Convivência;

19h30 – Desfile La Bella Bambina;

20h30 – Apresentação Grupo Cia Radici Cittá di Torino

22h30 – Show com Gioco di Mora

Domingo – 3 de setembro

8h- Celebração – Igreja;

9h30 – Recepção dos Andarilhos dos Passos dos Imigrantes – Centro de Convivência;

Abertura do espaço gastronômico;

10h30 – Desfile da Carretela – Saída da Casa do Sr. Jovelino Palaoro

11h30 – Chegada da Carretela;

Show com a Banda Brasitália;

Almoço; Reserva: https://forms.gle/YWLyCK5U6LNa3JZT8

13h30 – Apresentação do Grupo “Nonna Adélia”;

14h30 – Show com a Banda Som do Povo;

17h- La festa è finita. Ci vediamo nel 2024.

A Festa é uma realização das Associações da Comunidade, Museu Virtual de Alto Pongal Escola Tia Marlene Petri e e Prefeitura Municipal de Anchieta.