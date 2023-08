Festa das Neves pode se tornar Patrimônio Cultural do Espírito Santo

O deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) protocolou, nesta segunda-feira (6), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), um projeto de lei (PL 656/2023) com o objetivo de conferir o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Espírito Santo à Festa de Nossa Senhora das Neves, uma celebração que acontece em Presidente Kennedy.

Essa festa vai além de suas raízes religiosas. Ela é um reflexo vivo da história, dos valores e da coesão da comunidade local. Com mais de um século de tradição, ela reúne anualmente cerca de 50 mil participantes vindos de diversas regiões do Brasil.

Allan Ferreira enfatiza a importância de preservar a cultura e a religiosidade, afirmando que “cuidar da nossa cultura é respeitar nossa história e fortalecer nossa identidade”. Para ele, reconhecer a Festa de Nossa Senhora das Neves como Patrimônio Cultural Imaterial é uma maneira de assegurar que essa herança seja transmitida às futuras gerações.

Além deste compromisso, o deputado também trabalha para obter o mesmo reconhecimento para a Festa de Nossa Senhora da Penha, realizada em Vila Velha. Isso reflete seu empenho em proteger e preservar as características culturais distintas da região.

O projeto de lei de Allan Ferreira não se trata apenas de formalidades. Ele visa proteger e manter viva uma tradição valiosa que contribui para a riqueza cultural do Espírito Santo, conectando o passado com o futuro, conclui o deputado.