Festa do Café acontece neste domingo (20) em São Lourenço

A comunidade de São Lourenço, no interior de Anchieta, realiza neste domingo (20), a 11ª Festa do Café. A programação está recheada de atrações musicais.

Às 11h acontece um almoço comunitário ao som de Miguel Machado e Gabriel. Em seguida se apresentam Thiarlys e Melina e Eduardo Juriato. A Festa será encerrada com show da Banda Tropical Brasil.

A comunidade está preparando barracas com sobremesas e outros pratos preparados com café. Haverá estacionando amplo, segundo os organizadores.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.