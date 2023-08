Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo começa nesta quinta (31)

Começa nesta quinta-feira (31), e vai até o próximo domingo (3), a 32ª edição da tradicional Festa do Sanfoneiro da cidade de Conceição do Castelo. A festa contará com várias atrações nacionais e regionais.

Na quinta (31), terá o desfile da Rainha da Festa do Sanfoneiro. A noite será fechada com chave de ouro com a banda Nós Três. Neste dia, a entrada será franca.

Na sexta (1), a noite terá abertura com o Rodeio, show com os Us Agroboy e Forró Numa Boa, também com entrada gratuita. No sábado (2), a noite será agitada com a dupla nacional Israel & Rodolfo, Alencacio Schuenk e DJ Leandro Prata nos intervalos. Neste dia, será cobrado ingresso no valor de R$ 30,00.

No domingo (3), haverá o tradicional almoço com roda de viola com Wagner e Edmar, Xirú do Sul, além do Concurso do Sanfoneiro, sorteio beneficente, e shows com Poliana Mel e Bruna Viola, com entrada franca.

Confira a programação completa da tradicional Festa do Sanfoneiro!

Quinta-feira (31)

21h – Desfile da Rainha

22h – Show com a banda Nós Três

Sexta-feira (1°)

20h – Abertura do Rodeio

23h – US AGROBOY

01h – Forró Numa Boa

Sábado (2)

20h – Rodeio

23h – Israel e Rodolffo

01h – Alencacio Schuenk + DJ Leandro Prata nos intervalos

Domingo (3)

12h – Almoço e moda de viola com Vagner e Edmar

13h30 – Xirú do Sul

15h – Concurso do Sanfoneiro

16h30 – Sorteio Beneficente

18h – Final do Rodeio

20h – Bruna Viola

22h – Poliana Mel