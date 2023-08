Festa do Sanfoneiro pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do ES

O deputado Dary Pagung (PSB) apresentou o Projeto de Lei (PL) 598/2023 que declara a Festa do Sanfoneiro do município de Conceição do Castelo Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo.

Na justificativa sobre a importância da iniciativa ele cita que a Festa do Sanfoneiro resulta de um sonho de jovens que, em 1998, decidiram criar algum acontecimento que pudesse se tornar tradicional na comunidade.

Segundo Pagung, o objetivo era resgatar a cultura local, que aos poucos estava se perdendo. Para isso, foi criado o concurso de sanfoneiro, pois historicamente era o instrumento que alegrava as tardes e noites dos moradores de Conceição do Castelo.

“Desde logo, o concurso de sanfoneiro foi abrilhantado com o desfile da Rainha do Café em homenagem ao produto que ao longo da história representa a base da economia da região”, complementa Dary.

O parlamentar acrescenta que a inclusão de cavalgadas e a exposição de artesanato na programação da Festa do Sanfoneiro se tornou significativa, atraindo ainda mais pessoas para o acontecimento.

Nos últimos anos a festa se consolidou de vez com a inclusão em sua programação de eventos como concursos leiteiros e de marcha, exposição agropecuária, shows musicais e rodeio profissional.

As comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças foram designadas para analisar a matéria de forma preliminar antes de apreciação pelos deputados no Plenário.