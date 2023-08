Festa Literária: segunda edição da Literalta acontece neste sábado (12)

Com o tema “O Eco da Mata Que Ecoa na Palavra”, a segunda edição da Festa Literária de Vargem Alta (Literalta) acontece neste sábado (12), na estação ferroviária do centro da cidade. Será um dia inteiro de programação cultural gratuita, fomentando a literatura a partir do diálogo com diversas formas artísticas, incluindo shows musicais, mostra de filmes, oficinas, entre outras atividades.

Com um conceito curatorial que visa à valorização dos povos de origens indígenas e quilombolas, bem como da literatura que se relaciona com a ecologia de forma mais profunda, a Literalta busca um olhar decolonial, libertando a produção de conhecimento da episteme eurocêntrica, para dar destaque a produções literárias que questionam problemas ambientais e promovem o cuidado com a terra.

Durante o evento, serão realizadas três mesas de debate que vão abordar temas relevantes para a preservação do meio ambiente e a valorização das poéticas indígenas e da literatura feita no Espírito Santo.

Com o tema “O eco da mata”, a primeira mesa abordará a importância de se escutar a natureza, entender as consequências da interferência humana nas matas, florestas, rios e mares. Vai contar com especialistas para debater sobre problemas ambientais atuais e ações desenvolvidas para preservar a Mata Atlântica.

A segunda mesa, “Palavras e poéticas indígenas”, pretende trazer à tona a valorização da história dos povos indígenas e suas relações poéticas e literárias com a natureza. Serão discutidos os desafios da afirmação de identidades simbólicas, estéticas e culturais por meio de lendas, rituais e outras expressões literárias.

“Natureza em palavras”, terceira e última mesa, tem como foco a literatura que interfere na condição humana e no interesse em cuidar da terra. Nela, autores capixabas apresentarão suas produções literárias que abordam questões ambientais e seus efeitos sobre a humanidade.

A programação da festa literária conta ainda com com apresentações do Grupo Guerreiros Tupinikim da Aldeia Indígena Caieiras Velha, Grupo de Caxambu Fé, Raça e Um Só Coração e Grupo de Capoeira Filhos da Princesa do Sul, além de uma sessão de filmes ao ar livre, com exibição dos filmes “Jorge e a Cidade”, de Victorhugo Amorim, e “Os Incontestáveis”, de Alexandre Serafini. Os shows contarão com roda de samba do Grupo Reprise e Ronnie Silveira & Jazz trio.

Na área externa à estação ferroviária, uma feira de livros vai reunir editoras e livrarias do estado, possibilitando ao público presente acesso às mais diversas obras literárias de autores capixabas.

Uma Feira de Livros na área exterior da Estação Ferroviária reunirá editoras e livrarias capixabas, proporcionando aos visitantes acesso a diversas obras literárias de qualidade.

Durante o evento, haverá uma homenagem ao artista plástico e compositor musical Jorge de Castro – que foi um dos destaques na primeira edição da Literalta. Natural de Guarapari, ele mora em Vargem Alta há mais de 30 anos. De ascendência indígena, passou sua infância em Vila Velha, onde se desenvolveu como artista e músico. Ao longo de sua trajetória, além de suas realizações nas artes plásticas, ganhou diversos festivais de música.

A 2ª Festa Literária de Vargem Alta (Literalta) é uma realização da Tangerinas do Deserto Produções, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 018/2021 – Produção de Obras Literárias e Incentivo à Leitura, da Secretaria da Cultura (Secult). O projeto conta ainda com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Vargem Alta e da Reserva Ambiental Águia Branca.

Além da extensa programação do sábado, a Literalta promove ainda a oficina “Poesia e ecoperformance”, na sexta-feira (11). Voltada exclusivamente para alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Lüebke. Ministrada por Weber Cooper, vai abordar a criação poética e performance em contato com a natureza.

Serviço:

2ª Festa Literária de Vargem Alta (Literalta)

Quando: 12/08 (sábado)

Local: Estação ferroviária do centro de Vargem Alta

Entrada gratuita

Mais informações no site do projeto

Programação

11/08 (sexta-feira)

Oficina “Poesia e ecoperformance”

Professor: Weber Cooper

Horário: das 13h30 às 15h

Local: EEEFM Presidente Lüebke, Rua da Igreja, 1, Centro, Vargem Alta

12/08 (sábado)

Local: Estação ferroviária, centro de Vargem Alta

8h – Abertura da Feira de Livros

8h30 – Roda de capoeira, com Grupo Filhos da Princesa do Sul

9h – Mesa de debate “O eco da mata”, com Val Rocha, Aline Lobato e Vinicius Soares de Oliveira. Mediação de Helimar Rabello.

10h – Abertura da Praça de Alimentação

10h30 – Show musical, com Ronnie Silveira & Jazz Trio

12h – Performance poética, com o projeto Poecrítica

12h30 – Teatro de bonecos, com Valdemir Fantoches

13h30 – Apresentação do Grupo Guerreiros Tupinikim, da Aldeia Indígena Caieiras Velha, Aracruz

14h30 – Apresentação do Grupo de Caxambu Fé, Raça e Um Só Coração, de Pedra Branca, Vargem Alta

15h30 – Mesa de debate “Palavras e poéticas indígenas”, com Jocelino Quiezza Tupinikim, Mauro Luís Carvalho Guarani e Marina Rodrigues Miranda. Medição de Raoni Huapaya

16h30 – Mesa de debate “Natureza em palavras”, com Renata Bonfim e Fabiane Taylor. Mediação de Saulo Ribeiro

17h30 – Homenagem a Jorge de Castro

18h30 – Sessão de filmes, com o projeto Combiousa e exibição de “Jorge e a Cidade”, de Victorhugo Amorim, e “Os Incontestáveis”, de Alexandre Serafini

20h – Encerramento da feira de livros

20h – Show musical, com Grupo Reprise