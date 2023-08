Fiscalização: PRF recupera dois veículos roubados na BR 262 em uma hora

A Polícia Rodoviária Federal recuperou em uma hora de fiscalização na BR 262, em Ibatiba/ES, dois veículos roubados, na tarde desta quarta-feira(09). As apreensões ocorreram durante fiscalização de criminalidade na rodovia que liga o ES à MG.

A primeira apreensão se deu em uma abordagem a um veículo FIAT/TORO, de cor branca. Ao consultar a placa pelo QRCode, o sistema não apresentava resultados, somente retornando a mensagem de “veículo não encontrado”.

Ao ser indagada sobre a procedência do veículo, a condutora, moradora de Iúna/ES, de 35 anos, informou que o automóvel foi adquirido pelo seu marido há cerca de um mês, pela quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) em espécie, mais uma parcela de R$60.000,00 (sessenta mil) a ser paga em setembro; na localidade de Irupi/ES. O negócio foi feito com uma pessoa de nome Marcelo, que era inquilino da cunhada da condutora, na Zona Rural de Irupi/ES, na localidade conhecida como Barra de Santa Rosa, não possuindo mais nenhuma informação sobre a procedência do veículo.

Diante dos fatos foi realizada identificação dos sinais identificadores do veículo, sendo constatado que o veículo original tratava-se de uma FIAT/TORO com ocorrência de roubo na data de 10/01/2023 no Município de Vila Velha/ES. A condutora foi conduzida à delegacia de Polícia Civil de Venda Nova para as devidas providências.

Cerca de 60 minutos após, foi abordado um veículo GM/ASTRA, de cor prata, com placa de Duque de Caxias/RJ. Durante a abordagem o condutor, morador de Iúna/ES, de 35 anos, prontamente se identificou, mas declarou que não possuía habilitação e que não portava CRLV do veículo. Foi possível notar que o chassi tinha indícios de alterações no número.

Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, este informou que o automóvel foi adquirido este ano, tendo sido trocado em um veículo VW/Gol de sua propriedade, na localidade de Iúna/ES, de uma pessoa que não se recorda o nome. Através de outros elementos identificadores, constatamos que o veículo original, trata-se de um GM/ASTRA, com ocorrência de furto na data de 29/07/2020 no Município de Duque de Caxias/RJ. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação PRF/ES Foto: Divulgação PRF/ES