Foragido de Viana é reconhecido e preso em Marataízes

Na última sexta-feira (18), durante um patrulhamento na Cidade Nova em Marataízes, um homem foi reconhecido e preso pela Polícia Militar do Espírito Santo.

Segundo a PM, o homem já estava sendo procurado e ao ser reconhecido andando tranquilamente pelas ruas do bairro Cidade Nova, foi abordado e teve sua documentação revista. Foi confirmado que I.S.O possuía um mandado de prisão em aberto pela comarca de Viana. No momento da abordagem o foragido possuía um aparelho celular e R$ 100 em dinheiro que foram entregues ao pai do homem que residia em Marataízes.

O homem não ofereceu resistência no momento da prisão e foi conduzido para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.